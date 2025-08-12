元テレビ朝日アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する竹内由恵さんは8月11日、自身のInstagramを更新。息子と娘とのスリーショットを公開しました。【写真】竹内由恵、息子＆娘との誕生日ショット公開！「ステキなプレートで大喜びでしょうね」竹内さんは、「はっぴばーすでー！」とつづり、3枚の写真を投稿。娘の2歳の誕生日を祝福する様子を公開しました。1枚目では、アンパンマンのキャラクターを再現したバース