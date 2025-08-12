8月12日の県内は大気の不安定な状態が続き各地で断続的に雨が降りました。気象台は12日夜はじめ頃まで土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。（8月12日午後6時15分現在）（リポート）「午前10時半の村上市です。村上市には現在土砂災害警戒情報が出されています。雨も降り続いている状態です」大気の不安定な状態が続き、断続的に雨となった県内。3年前の大雨で浸水被害が出た村上市。住民からは不安の声が聞かれました。