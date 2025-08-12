１２日午後７時３０分、県内に出されていた土砂災害警戒情報は全て解除されました。土砂災害警戒情報が解除された地域は、村上市、佐渡市です。気象庁によりますと大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなったということです。