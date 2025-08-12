テレビアニメ『SPY×FAMILY』と神奈川・横浜市がコラボレーションしたキャンペーン「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」が、8月23日（土）から、ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいで順次開催される。【写真】アーニャになって散策できる！お面の配布などコラボキャンペーン詳細■9月からはイベントエリアを拡大予定今回開催される「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」は、