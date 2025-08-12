マンションの工事現場から電動工具を盗もうとしたとして、無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】新築マンションの工事現場に侵入…電動工具盗もうとした疑いで無職の男（35）を逮捕 換金の可能性も 名古屋 逮捕されたのは、住居不定・無職の髙田達也容疑者（35歳）です。警察によりますと髙田容疑者は、先月20日名古屋市緑区の新築マンションの工事現場に侵入し、電動工具を盗もうとした疑いがもたれています。