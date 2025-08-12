愛知県岡崎市で、会社役員の男性が殺害された強盗殺人事件から12年。警察が情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】愛知･岡崎市の会社役員強盗殺人事件 未解決のまま12年「どんなささいなことでも」 警察が情報提供呼びかけ この事件は、2013年8月11日の夜から翌朝にかけて岡崎市新堀町の住宅で、会社役員の大岡幸正さん（当時61歳）が何者かに殺害され現金が奪われたもので、未だ解決に至っていません。 事件発生から12年と