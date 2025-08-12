日航ジャンボ機の墜落現場となった上野村の「御巣鷹の尾根」には１２日、朝早くから遺族らが慰霊登山を行いました。 １２日は、朝７時ごろから遺族や友人などが慰霊登山し、小雨が降る中、尾根の斜面に点在する墓標を目指しました。亡き人を思いながら雨でぬかるんだ登山道を一歩一歩踏みしめ、時折手すりをつかみ、息を整えながら登る高齢者もいました。 事故で父の慎二郎さんを亡くした神奈川県川崎市の内野理佐子さん（６５）