大雨の影響で崩れた、熊本城の敷地内にあるのり面＝12日、熊本市（熊本城総合事務所提供）熊本市は12日、熊本城の敷地内にある数カ所ののり面の一部が大雨の影響で崩れたと発表した。人的被害はなかった。市熊本城総合事務所は「復旧を目指す」としている。崩れたのは、天守閣に近い加藤神社の北側ののり面など。市は被害状況を詳しく確認し、文化庁に報告する。