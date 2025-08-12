10日の大雨で床下浸水した石川県珠洲市の上戸町第2団地＝12日午後昨年の能登半島地震と記録的豪雨を受け石川県で建設された仮設住宅164団地計7168戸のうち、洪水浸水想定区域にあるのは約半数の74団地計3669戸に上ると県が6月に集計していたことが12日、分かった。10日の大雨でも、珠洲市にある2団地計73戸が床下浸水した。津波浸水想定区域には43団地、土砂災害警戒区域には29団地が立地。適した用地が不足していたことが背景