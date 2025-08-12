¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï£¶Æü¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡££´ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¢£±£µÇ¯ÌÜ¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤«¤é£´²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤Î£µ¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ³°Ìî¼ê¤Ë¡¢±¦Íã¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¸¤¯´Ö¤ËÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¡Êµ­Ï¿¤ÏÆó