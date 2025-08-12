東京・渋谷区のカラオケ店で女性に性的暴行を加え現金を奪ったとして逮捕された元力士でロシア人の男性ら2人について、東京地検は不起訴処分としました。ことし4月、渋谷区のカラオケ店で女性に性的暴行を加え現金を奪ったとして先月、逮捕された元力士で41歳のロシア人男性と、35歳のウズベキスタン人男性について、東京地検は、12日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。