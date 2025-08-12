ボートレース蒲郡で１２日に行われた「日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦」の４日目８Ｒで、４艇がフライング失格となるアクシデントが起きた。１号艇・松竹大輔がコンマ０１、３号艇・広瀬聖仁がコンマ０７、４号艇・冨田秀幸がコンマ０４、５号艇・芹沢克彦がコンマ０１の勇み足。無事故完走で予選トップ通過だった２号艇・池田浩二はコンマ０１、６号艇・金子萌はコンマ０５の正常スタートだった。２連単と単