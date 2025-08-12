◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１２日・東京ドーム）巨人・泉口友汰内野手がプロ２年目で初のシーズン１００安打に到達した。「３番・遊撃」でスタメン出場。４―０の５回１死走者なしで大野の速球を左前へ運んだ。今季は遊撃の定位置を奪取。試合前時点で９３試合に出場し打率２割７分８厘、５本塁打、２５打点をマークしており、安打数もチームトップを記録している。