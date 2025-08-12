【経営プラン】８月１２日に発表された札幌ドームの経営プランですが、「Dreams Move Again再び夢が動き出す」と銘を打ち、開業３０周年に向け本格始動するということです。今後は３つのステージを段階的に踏んでいくということで、２０２５年から２０２６年に向けてはまず、黒字化と新規事業の立ち上げ。そして２０２７年から２０２８年度までに、新規事業・既存事業の売り上げ拡大を目指すということです。そして