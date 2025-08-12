警察官などをかたるうそ電話をきっかけに下関市に住む80代の女性が現金1885万円をだまし取られる被害に遭いました。警察によりますと7月8日、下関市の80代女性方の固定電話に通信事業者を名乗る女から「あなたの携帯電話が使えなくなる」と電話があったということです。その会話の途中、、警視庁の警察官を名乗る人物らが話しに入り、「薬物事件の捜査であなた名義の携帯電話が契約されていることが分かった」「もっている口座のお