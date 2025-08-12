柔道女子４８キロ級のパリ五輪金メダリスト、角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が１２日、自身のインスタグラムを更新。飛行機内での衝撃的な姿を公開した。「最近どんだけ飛行機乗るんだろ笑忙しいって幸せなことだ」とつづった後、公開したのはフェイスマスクに、通常のマスクをつけた姿。保湿対策とみられるが「横に座ってたら嫌よね笑隣いない奇跡」と綴った。