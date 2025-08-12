大相撲秋場所（９月１４日初日、両国国技館）での新十両を決めた朝白龍（高砂）が１２日、都内の部屋での稽古後、横綱豊昇龍からのエールを明かした。７月の名古屋場所は東幕下３枚目で全勝優勝。高砂部屋からは朝乃山、朝翠龍と３人が十両に昇進。これは１９７９年秋場所の佐渡ケ嶽部屋（琴の龍、琴千歳、琴立山）以来４６年ぶりの快挙だった。朝白龍は２０１５年に豊昇龍、小結欧勝馬と同じ飛行機で千葉・柏日体（現日体大