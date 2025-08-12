新潟県内では大雨の峠を越えましたが、晴れ間が続くことで消防などが懸念するのは林野火災の増加です。今年は林野火災が多く発生したおととしと気象条件が似ていることから火の取り扱いに注意を呼びかけています。 【新潟市消防局予防課貝瀬東一朗 係長】「野焼きでちょっと目を離した隙にとか、これくらいなら大丈夫だろうと投げ捨てて、タバコの吸い殻など小さな火種からあっという間に燃え広がってしまうということが実際に