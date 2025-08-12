帰省などで祖父母とのふれあいが増える夏休みに、新潟市で親子で高齢者の体について学ぶ催しが行われました。子どもたちは介護の大変さや、やりがいを身をもって感じたようです。 8月8日、新潟市中央区で行われた『親子介護体験ツアー』。これは県社会福祉協議会が小学生に介護への興味を持ってもらおうと企画したもので、県内の親子23組が参加しました。体験ツアーでは、車いすの使い方を学んだり、車いすに乗ってい