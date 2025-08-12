市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。 北國新聞・野口 強 論説委員：去年の能登半島地震と豪雨、そして今回の大雨と、能登を通る道路網は大きな痛手を受けました。 野口さん：地域のライフラインを守るためにも早期の完全復旧が望まれますが、ソフトな面から復旧を推進しようと、半島沿岸を走る道路を「絶景海道」として整備する構