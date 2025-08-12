8月10日、女優の二階堂ふみがお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーと“電撃婚”を発表した。二階堂はオフィシャルウェブサイトに「ご報告」と題した文章をアップ。《二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます》とメッセージを寄せている。もともと二階堂はカズ