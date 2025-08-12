朝の首都高速道路で目撃されたのは、プロのドライバーによる“身勝手な運転”です。目撃者の左車線を走っていたタクシー。ジリジリと距離が近づいた次の瞬間、ウインカーと同時に目撃者の目の前へ。さらに車線をまたぎ、強引に車線変更していったのです。しかも、一番右側の車線を走る黒い車とも衝突寸前に。目撃者は「ぶつかるかと思った。自分勝手な運転をしないでほしい」と話しています。“身勝手な運転”は東京・渋谷区でも。