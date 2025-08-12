最大で9連休となる、ことしのお盆休み。福岡空港では12日朝、一部欠航した便はありましたが、おおむね通常運航となりました。 ■井手妃奈子記者「大きな荷物を持った人たちが次々と降りてきます。」■訪れた人「もしかしたら、来られないかもしれないと。」「飛行機が正常に飛ぶか、無事に来られるのか心配していました。」 福岡に到着した人に、楽しみにしていることを聞きました。■到着した人「（子どもが）授業で福岡を