東京・新宿警察署で目撃されたのは、アイドルグループ「AKB48」の元メンバーを脅迫した疑いで逮捕された男、村田裕一朗容疑者（26）。顔を隠す狙いがあるのか、目元ギリギリまでマスクで覆っていました。被害を受けたのは、元「AKB48」の村山彩希（ゆいり）さんと、その家族。村田容疑者は8月3日、「虐殺するから楽しみにしとけ」などと、ネットの掲示板に書き込んだ疑いが持たれています。村田容疑者は村山さんのファンとみられ、