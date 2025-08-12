徳島市の阿波おどりで、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター着ぐるみと一緒に踊りを披露する人たち＝12日午後徳島市の阿波おどりは2日目の12日、街中での踊りが始まった。演舞場には人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター着ぐるみも登場。花火やボタンなどが描かれた色鮮やかなそろいの浴衣や、法被を着た「踊るあほう」と、観光客ら「見るあほう」があふれた。午前11時ごろ、同市のホールでは有力な踊り手グループ「有名連