12日午後7時30分、新潟県と気象台は、村上市、佐渡市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・村上市・佐渡市