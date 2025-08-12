秋田朝日放送 大潟村では二十歳のつどいが行われ、多くの若者が節目の年を迎えました。 華やかなドレスやスーツを身にまとった若者たち。大潟村では12日、３６人が二十歳のつどいに集まりました。３年前から成人年齢が１８歳に引き下げられたことにより、「成人式」も各地で様々な名称になりました。冬の大雪などを考慮するなど、県内の多くの市町村では８月のお盆休みの時期に式典を行うのが通例です。今回は２００