富山県内はきょうも雨が時おり強く降りました。現在、大雨警報が富山市や高岡市など12の市と町に出されています。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があり、あす明け方にかけて土砂災害などに警戒してください。県内は大気の状態が不安定となっていて、広い範囲で雨が降っています。現在、大雨警報が、富山市や高岡市などご覧の12の市と町に出ています。おとといの降り始めからきょう午後5時までの降水量は、黒部市宇奈月町で218ミ