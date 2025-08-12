シンガー・ソングライター杉本琢弥（31）が12日、都内で、主演する映画「熊本の彼氏」（熊谷祐紀監督）完成披露上映イベントin TOKYOに出席した。同作は、震災からの復興を歩む熊本の街を舞台に、夢に向かって再び人生を取り戻す姿を描く青春群像作品。杉本はシンガー・ソングライターの夢を諦め、熊本の広告代理店に勤務する一二三湊を演じる。杉本はTikTok（ティックトック）に熊本弁で語る、さまざまな動画を投稿。これが映画化