カンニング竹山（54）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演し、過去の借金などについて語った。。今回のテーマは「借金地獄を味わった芸人の本音」。竹山は20代の10年間はギャラなど稼いだこともない自称芸人だったが、「それが芸人だ！」と思い生きていたと明かした。芸のことなど考える事もなく、借金取りから逃げる日々だったという。24歳ごろ、漫才コンビ「カンニング」を組