「にじさんじ」所属のVTuber・壱百満天原サロメさんが、12日までにエックスを更新。配信スケジュールを公開し、「ホロライブ」に所属する大人気VTuberとのコラボが明らかになり、ファンの期待が高まっている。【写真】大人気ホロメンと再びコラボする壱百満天原サロメさん今回のポストでは「11日〜17日までのスケジュール」とコメントし、直近の配信予定を記した画像を投稿。13日には「夜スバル様コラボ」と記されており、チ