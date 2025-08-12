松竹は12日、東京・歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」の第二部『火の鳥』について坂東玉三郎の体調が回復し、13日より公演を再開すると発表した。11日に休演し、公演中止となっていた。【全身ショット】豪華な顔ぶれがズラリ！「八月納涼歌舞伎」初日劇場前イベント「歌舞伎座『八月納涼歌舞伎』第二部『火の鳥』 は、 8月11日（月・祝）の上演を中止しておりましたが、8月13日（水）より公演を再開いたします」と報告。「坂東玉三