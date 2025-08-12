アニメ『龍族II -The Mourner's Eyes-』日本語吹替版の放送開始日が10月8日に決定し、ティザーPV、ティザービジュアル第2弾が公開された。 参考：山下大輝×村瀬歩が考える“日本語”の魅力「アニメが世界で大事にされるコンテンツに」 本作は、累計発行部数3,000万部を超える江南（ジャン・ナン）による長編ファンタジーノベル『龍族』をアニメ化したもの。その緻密な世界観と繊細なキャラクター