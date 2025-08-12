にしなが、新曲「輪廻」を8月20日にリリースする。 （関連：にしなの音楽の核心とは何なのか？尊い祈りを鳴らした国際フォーラムワンマン『MUSICK』） 同楽曲は、6月に開催された全国ワンマンツアー『MUSICK 2』内で初披露された新曲。にしな自身が大切な人との永遠の別れを経験したことをきっかけに制作された。 また、同楽曲が8月14日18時から放送のラジオ番組『EVENING TAP』（FM802）内で初オン