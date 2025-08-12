◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神・大竹耕太郎投手が３回に逆転を許した。２死一、二塁から末包に左前適時打を献上し、なおも２死一、二塁からモンテロに左越えの逆転３ランを浴びた。モンテロには５月１７日の同戦（甲子園）でも被弾。今季の３被弾中２本目を許した。