◇MLB エンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督5回途中6失点で降板した山本由伸投手に言及しました。山本投手は初回、先頭のネト選手に初球を捉えられ、先頭打者ホームランを許すなど、いきなり2失点。5回には無死満塁の場面でトラウト選手にライトへのタイムリーヒットを浴びるなど、4回2/3を6四死球と大荒れで、メジャー自己ワースト6失点の内容でした。試合後、ロバーツ監督は