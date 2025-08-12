◇プロ野球セ・リーグ 広島-阪神(12日、マツダスタジアム)阪神は3回、プロ初めて「4番」でスタメン出場した前川右京選手がピッチャー強襲のタイムリー内野安打で先制し起用に応えました。阪神は3回、先頭の大竹耕太郎投手がセンターへのヒットを放つと、続く1番・近本光司選手もライトへヒットを放ち、チャンスを作ります。その後、2アウト一、三塁の場面で打席にはプロ初となる4番での先発出場を果たした前川選手。4球目の変化球