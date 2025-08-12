9日からの大雨で広範囲で浸水被害があった宇部市では12日、市の職員が現地調査を行いました。宇部市では12日から浸水による住宅被害があったとみられる9つの地区で職員が現地調査を行いました。（職員）「水、だいぶ上がっちゃったです？」（住民）「ちょっと入っただけ。ここ（玄関）まで」調査を行ったところ、琴芝地区では、床下10センチほどの浸水が確認されました。住民には被害を届け出る書類をその場で手渡し、申請すればゴ