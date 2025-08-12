大雨の影響で、山陽線は長府駅と新下関駅間の下りで盛り土が崩落、新山口駅と下関駅で運転取り止めとなっていましたが、13日始発から運転が再開される予定です。10日の夕方、山陽線の長府駅と新下関駅間の下り線で、大雨の影響で盛り土が崩壊しているのが確認されました。盛り土の崩壊は幅5メートル、高さ5メートルの範囲で起きていて、現在、復旧作業が行われています。この盛り土崩落により、12日は山陽線の新山口駅