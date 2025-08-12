前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定となっており、夜遅くにかけ引き続き土砂災害に注意が必要です。大雨の影響で県内では広島市中区など、降り始めからの降水量が200ミリを越えているところがあります。13日午後6時までに予想される雨の量は山陽では多いところで60ミリとなっており、引き続き土砂災害に注意が必要です。一方、山陽新幹線や11日に一部運転を取りやめた九州新幹線はともに始発から通常どおりです。■佐賀へ