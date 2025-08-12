アメリカの関税政策をめぐる不透明感が払拭されたことを受け、日経平均株価が史上最高値を更新しました。一方、自動車関連企業の多い広島では引き続き注視が必要です。日経平均株価の終値は先週末より897円高い4万2718円と最高値を更新しました。広島市内の証券会社の表示板にも株価の上昇を示す赤の数字が並びました。■ひろぎん証券石田 裕昭 営業本部長「日米関税交渉が合意に至った一時期は25％にするという話だったが、15％