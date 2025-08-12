唐揚げや秋のサンマに絞るのもおススメということです。県オリジナル柑橘＝長門ゆずきちの出荷を前に長門市で12日、目合わせ会が行われました。目合わせ会には生産者らが「長門ゆずきち」を持ちより、出荷するときの大きさや見た目の基準を互いに確認しました。県オリジナル柑橘の長門ゆずきちはまろやかな酸味や他の柑橘類に比べ果汁が多いのが特徴で長門市や萩市、下関市などで生産されています。出来のいいものは青果として、そ