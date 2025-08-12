2025年8月12日、帯広市の家電量販店で、男がロボット掃除機を盗んだ上、店員にけがをさせ、逃走する事件がありました。事件があったのは帯広市西22条南2丁目の家電量販店「エディオン帯広西店」です。警察によりますと12日午前11時40分ごろ、男はおよそ10万円のロボット掃除機を盗んで外に出ようとしたところで、男性店員（55）に止められました。 その後、男は男性店員に体当たりして転倒させ、商品を持ったまま逃走したという