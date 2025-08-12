上関町で立地可能性調査が続いている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。計画に反対する柳井市の住民らが市議会に計画反対を表明するよう求める請願を提出しました。請願を提出したのは上関の中間貯蔵施設を考える周防住民の会で、反対署名とともに議会に提出しました。中間貯蔵施設の立地可能性調査が行われている上関町では去年11月に現地調査であるボーリング調査が終了。現在、分析が行われています。会では7月上旬