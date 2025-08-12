左から：エグゼクティブプロデューサーのジェノヴァ・チェン氏、声優の梶裕貴さん、音楽家のコトリンゴさん、監督のエヴァン・ヴィエラ氏世界累計2.7億ダウンロードのゲーム「Sky 星を紡ぐ子どもたち」を運営する米国thatgamecompanyは、AnimeJapan2022でのプロジェクト発表から約3年を経て完成した“セリフの無い”物語を紡ぐアニメーション映画「Sky ふたつの灯火 − 前篇 −」を8月8日から公開している。映画の公開に先立ち、8