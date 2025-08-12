今回の大雨で被災した人たちのための「罹災証明書」の発行が、熊本市で始まっています。 【写真を見る】熊本市で「罹災証明書」発行はじまる受付時間は午前9時～午後4時 8月12日に熊本市役所福祉課に設けられた「罹災証明書」の窓口には、申請に訪れる人たちの姿がありました。 「罹災証明書」は、自治体から受け取る生活支援金や税金の減免申請などに使うものです。 今回の大雨の場合、床上・床下浸水や住宅の一部損