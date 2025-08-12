惜しまれながら閉店へと向かっていた石川県七尾市名物の焼き肉店。名店の味を受け継いだのは、イルカウォッチング船の船長でした。 七尾市の焼き肉店「スタミナ軒」。地元で愛されてきた店でしたが、店主が亡くなり後継者もいなかったため、営業の継続が困難となっていました。 そんな店を復活させたのは、イルカウォッチングの船長、谷口元雄さんです。谷口 元雄 さん：「これで、こちらに来られた人も和倉港、能登島に来て