記録的な大雨となった福岡県宗像市では、子どもたちが大好きなプールの設備が壊れ、今シーズンの営業を取りやめました。 ■宗像ユリックス・鶴田智弘さん「水の濾過（ろか）装置とか循環をさせる機械が置いてあるのですが、ここも電源が喪失しています。」 福岡県宗像市のプールでは、10日に起きた落雷の影響で、プールの水を循環させる電気設備が故障しました。屋外の「流れるプール」や「ウ