早田は準々決勝で陳幸同に敗れ、4強進出を逃した(C)Getty Images卓球シングルスの世界一を決める大会「WTTチャンピオンズ横浜」。その女子シングルス2回戦での早田ひなvs張本美和が物議を醸している。パリ五輪2024の女子シングルスで銅メダルに輝いた早田は、左手首を負傷して以来、世界ランキングを13位と落としているものの、より攻撃的なプレースタイルにモデルチェンジをしながら打倒中国の高みを目指している。【動画】女