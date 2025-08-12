韓国発のコスメブランド『BRAYE（ブレイ）』が、アクセサリー感覚で持ち歩けるリップ＆チーク「リップスリーク」のミニサイズ「リップスリークミニ」全8色を2025年8月30日（土）より順次、全国のセブン‐イレブン※1にて先行発売する。※1 一部お取り扱いのない店舗あり。なくなり次第終了。■「リップスリーク」がミニサイズにBRAYEの看板アイテム「リップスリーク」から、待望のミニサイズが新登場！アクセサリー感覚で持ち歩け